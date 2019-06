Mädchen bei weiterem CO-Unfall schwer verletzt

Erst am Pfingstmontag war es in Wien zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte im 4. Bezirk gekommen - fünf Menschen mussten ins Spital eingeliefert werden. Am Mittwoch brach dann die 14-Jährige gegen 17.30 Uhr im Bad der Wohnung in der Leebgasse in Favoriten zusammen. Auch ihre 36-Jährige Mutter und ihre zwölfjährige Schwester wurden mit einer leichten Vergiftung ins Krankenhaus gebracht.