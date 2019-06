Zwei Verletzte bei Unfall mit Drachenboot in Steyr

An Steg zerschellt

Und am Abend gab’s Großalarm auf der Enns in Steyr: Beim Training fürs Drachenboot-Rennen war eine Mannschaft – insgesamt 13 Personen – gekentert, ihr Boot zerschellte an einem Steher des sogenannten Rohrstegs. „Sie waren alle vorschriftsmäßig mit Schwimmwesten ausgerüstet, konnten schnell gerettet werden. Zwei Personen kamen ins Spital, einer hatte eine Kopfverletzung, die zweite war unterkühlt und geschockt“, so Rot-Kreuz-Einsatzleiter Franz Hackl.