Baroness: Die Quadratur des musikalischen Kreises

Gegen den Fluss

Einmal mehr spielt auch „Gold & Grey“ auf all die prekären Lebenssituationen Baizleys, seine Krankheiten und Unsicherheiten im Leben an. Im Vergleich zu „Purple“ sind Sound und Texte aber wesentlich lebensbejahender ausgefallen, was mit Sicherheit auch der Verarbeitung des tragischen Unfalls geschuldet ist. Im Gespräch mit der „Krone“ verwendet Baizley für den neuen Sound eine Metapher. „Wenn du in einem großen Fluss voller Klänge schwimmst, gibt es hinter dir Musik, an die du vorbeigezogen bist und vor dir welche, die du noch hören willst. Wir hingegen versuchen die Musik zu kreieren, die in dem Fluss erst gar nicht vorkommt.“ Im gegenwärtigen Fall bedeutet das auf „Gold & Grey“ vor allem, dass sich Baroness an der epischen Note von „Yellow & Green“ und der Verletzlichkeit des „Purple“-Albums bedient haben, um sich nun so reif, allumfassend und spannend wie noch nie zuvor zu präsentieren. „Ich habe für diese Band nur zwei Befürchtungen. Erstens, wir werden so kommerziell, dass es jeden langweilt und zweitens, wir verheddern uns in unserer eigenen Experimentierfreudigkeit. Solange diese Dinge nicht passieren, ist bei Baroness alles möglich.“