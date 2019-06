Poser-Jägerin tötete Giraffe: „Schmeckte köstlich“

„Liebe es, Zeug in die Luft zu jagen“

Unzählige Drohungen hielten Talley allerdings nicht davon ab, weitere Fotos mit ihrer Beute zu posten. Dazu postet sie immer wieder provokante Sprüchen wie: „Ich liebe es, meine Fingernägel machen zu lassen. Aber ich liebe auch, Zeug in die Luft zu jagen.“ Oder: „Dieser Moment, wenn Dein Steak auf dem Grill röstet und dir läuft das Wasser im Munde zusammen. Fühlt sich das für euch Veganer auch so an, wenn ihr den Rasen mäht?“