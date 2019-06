Innsbruck muss auf Top-Star Dadic verzichten

Echevarria kam im März in Havanna bereits auf 8,92 m und damit bis auf drei Zentimeter an den Weltrekord von Mike Powell (1991/8,95) heran, die Windunterstützung war aber zu groß, womit diese Weite nicht für Rekordbücher zählt. Ende Mai beim Diamond League Meeting in Stockholm landete Echevarria mit 8,12 m hinter Thobias Montler (SWE/8,22) und vor Henderson (8,09) an zweiter Stelle. Für Innsbruck im Weitsprung verletzungsbedingt abgesagt hat der Deutsche Markus Rehm.