Anna Veith: DARUM macht sie weiter!

„Krone“: Gab es Tage, an denen du dem Rücktritt näher warst?

Veith: Es gibt in jedem Beruf oder in jedem Leben Tage, an denen es einem nicht so gut geht. Oft ist es auch einfach, den leichteren Weg zu gehen. Aber ich bin kein Typ der leichten Wege. Und mein Sportlerherz ist einfach zu groß. Deshalb hab ich solche Tage auch immer gut überstanden.