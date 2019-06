Zum Abschied von den X-Men Fan-Packages gewinnen!

Für Professor X, Magneto und Co. ist „Dark Phoenix“ vorerst der letzte Kino-Auftritt. Der finale Film des Franchise ist in den 1990er-Jahren angesiedelt und knüpft an die Ereignisse von „X-Men: Apocalypse“ an. Erzählt wird die Geschichte von einem der beliebtesten X-Charaktere, Jean Grey (Sophie Turner, Sansa Stark in „Game of Thrones“), und wie aus ihr die mächtigste Mutantin aller Zeiten, Dark Phoenix, wird.