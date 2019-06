Wr. Neustadt reicht Protest gegen Lizenzentzug ein

Der SC Wiener Neustadt hat gegen den Lizenzentzug rechtzeitig Protest eingelegt. Die Bundesliga bestätigte am Montagnachmittag, dass der Zweitligist den Einspruch gegen das am 24. Mai gefällte Liga-Urteil vorgelegt habe. Folgt das Protestkomitee der Liga dennoch der in erster Instanz gefällten Entscheidung, könnten die Blauweißen noch vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht ziehen.