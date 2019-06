Dachgeschoß in Flammen: Öffi-Stopp während Einsatz

Eine Dachgeschoßwohnung in Wien-Josefstadt ist Montag früh ausgebrannt. Die Bewohnerin war rechtzeitig geflüchtet, sie blieb unverletzt. Als die Berufsfeuerwehr Wien bei dem Mehrparteienhaus in der Josefstädter Straße eintraf, schlugen schon Flammen aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. In einem dreieinhalbstündigen Einsatz wurde verhindert, dass sich das Feuer weiter auf das Dach ausbreitete.