Chef der Herzchirurgie am Grazer LKH entlassen!

Patient heimgeschickt - tot!

Auch in einem weiteren Fall, der sich im Jänner ereignete, geriet der Tiroler Mediziner ins Schussfeld: Ein 70-Jähriger war auf der Kardiologie des LKH in Behandlung gewesen, dort wurde auch ein erster Eingriff durchgeführt. Anschließend sollte sich der Patient auf der Herzchirurgie einer Operation unterziehen. Dort entdeckte man allerdings einen „beherdeten Zahn“, der bei einer Operation ein Risiko darstellen könnte. Also wurde der Patient entlassen, damit er sich bei einem Zahnarzt in Behandlung begeben könne. Doch dazu kam es nicht mehr, denn der Mann hatte zu Hause einen Anfall und starb. Die Staatsanwaltschaft Graz leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den nunmehr ehemaligen Leiter der Herzchirurgie ein.