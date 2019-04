Gegen Leiter der Herzchirurgie wird nun ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen den erst am Dienstag von der steirischen Spitalsgesellschaft KAGes dienstfrei gestellten Leiter der Herzchirurgie am Grazer LKH ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Erhebungen beziehen sich auf einen Fall im Jänner. Bereits in der Vorwoche gab es eine Anzeige wegen des Todes eines Patienten nach einer Herztransplantation vor drei Jahren. Auch im deutschen Oldenburg laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen.