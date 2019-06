Die Preise für Häuser und Wohnungen steigen weiter

Regionale Unterschiede

Der Quadratmeter Wohnfläche in Häusern stieg in den letzten drei Jahren um 20,27 Prozent, auch Eigentumswohnungen verteuerten sich ähnlich - siehe auch Grafik. Es kommt aber regional zu großen Unterschieden. In nachgefragten Lagen, etwa in Stadtzentren, kostet der Quadratmeter ordentlich. Einfamilienhäuser sind teils günstiger als Wohnungen, weil sie öfters eher sanierungsbedürftig sind und nicht so zentral liegen.