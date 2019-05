Trauer um einen der letzten Nachtclub-Könige Wiens

Mehr als 35 Jahre lang leitete Peter Mitschkoff den Nachtclub „Téte-a-Téte“ am Gürtel in Wien. Nacht für Nacht saß er in seinem Büro, tischte den Damen und Freunden Hausmannskost auf. Jetzt ist eine der letzten heimischen Rotlicht-Größen tot - und nimmt so manches pikante Geheimnis mit ins Grab.