50 Jahre Woodstock: Die Legende lebt immer noch

Lebt bis heute weiter

Von 15. bis 17. August 1969 war das Open-Air-Event auf Feldern der Kleinstadt Bethel im US-Staat New York angesetzt gewesen. Vor geschätzten 400.000 Besuchern - mehr als doppelt so viele wie erwartet - traten 32 Bands und Künstler wie Jimi Hendrix, Janis Joplin und The Who auf, ehe das Fest am 18. August tatsächlich zu Ende ging. Das namensgebende Woodstock liegt rund 100 Straßenkilometer vom eigentlichen Veranstaltungsort entfernt. Dass die Bewegung die Gesellschaft verändert hat, meinten 62,5 Prozent. 44,1 Prozent sahen eine „eher positive Veränderung“, 18,7 Prozent „auf jeden Fall positiv“. „Ich glaube, dass Woodstock bis heute weiterlebt und immer wieder entdeckt wird. Nicht nur jetzt zum Jubiläum - Love und Respect sind zeitlose Werte geblieben“, wurde Filmemacher Rudi Dolezal in der Presseunterlage zur Präsentation von Wenger Austrian Style am Dienstag in Wien zitiert. Er hielt einst die Einflüsse der Ära auf heimische Musiker in der Dokumentation „Woodstock und wir“ fest.