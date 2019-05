Veith „immer noch dabei, ganz gesund zu werden“

Seit 11. Mai ist Veith zurück aus der Karibik - am Wochenende besuchte die Super-G-Olympiasiegerin von Sotschi 2014 das „kick mit“-Projekt in Salzburg. Ein Jahr lang trainierten junge Mädchen an Salzburgs Schulen für ihr großes Abschlussturnier - der Sieg ging an die VS Liefering 2. Prominente Überraschungs-Gratulantin war die dreifache Ski-Weltmeisterin.