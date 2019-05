Oberösterreicher mischen am Life Ball mit

Die Oberösterreicher mischen kräftig mit beim weltberühmten Life Ball von Gery Keszler am 8. Juni in Wien: DJ Pete Sabo und das Orchester der Bruckner-Uni werden mit „Sabotage“ aufmischen, Saxofon-Künstler Max the Sax wird ebenfalls auftreten. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren.