Zwei Motorradunfälle innerhalb von nur 70 Minuten

Ein 23-Jähriger aus Pischelsdorf am Engelbach lenkte sein Motorrad am 26. Mai 2019 gegen 14.50 Uhr auf der L 505 im Gemeindegebiet von Pfaffstätt in einer 70er-Beschränkung Richtung Jeging. Zur selben Zeit war ein 72-Jähriger aus Salzburg mit seinem Pkw in der Gegenrichtung unterwegs. Der Pensionist wollte dann links in die Werndlsiedlung einbiegen, dabei dürfte er den 23-Jährigen übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.