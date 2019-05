SIEG! Wiesberger holt 5. Erfolg auf European Tour

Den ersten Cut schaffte er bei seinem dritten Turnier Mitte Dezember in Malelane (Südafrika/51.), im Februar wurde er als bester Österreicher in der Weltrangliste von Schwab überholt. Anfang Mai lieferte Wiesberger als 14. in Shenzhen das beste Ergebnis seit seinem Comeback ab, am Sonntag folgte der erste Sieg. Schwab war auf der dritten Runde von Wiesberger als Führender abgelöst worden, nach einer 68 und 66 konnte er am Wochenende mit einer 72 und 70 nicht mehr ganz an die Leistungen vor dem Cut anschließen. Er verpasste damit sein bestes Tour-Resultat überhaupt (Platz 4 bei den Indian Open 2018).