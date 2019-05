Erste steirische Reaktionen auf das EU-Ergebnis

KPÖ geht „eigenständigen Weg“ weiter

Deutlich den Einzug ins EU-Parlament verpasst hat die EU-ablehnende KPÖ: „Die Probleme für die Menschen bleiben, während die großen Parteien des Landes in Korruptionsskandale und Streitereien verstrickt sind. Die Bevölkerung in der Steiermark kann sich darauf verlassen, dass die KPÖ in unserem Bundesland ihren eigenständigen Weg weitergehen und sich für die Verteidigung des öffentlichen Eigentums und der sozialen Sicherungssysteme einsetzen wird“, heißt es in einer Aussendung Sonntagabend beinahe trotzig.