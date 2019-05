Prödl: Geheimhochzeit nach dem Ländermatch

Im Salzburger Land? Könnte durchaus sein. Ob er sich dann auch in näherer Zukunft dort sesshaft machen wird? Bleibt abzuwarten. Sportlich denkt Prödl laut über einen „Brexit“ nach. Und laut „Krone“-Informationen hat sich der Steirer im Pinzgau einen Grund gekauft. Würde passen. Sein Unternehmen „June und Lifestyle GmbH“ bietet im Wiesergut in Hinterglemm mit Yoga-Wochenenden eine Art „Auszeit“ an.