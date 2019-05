Die neun Leben des tapferen Katers „Pauli“

„Der Pauli ist ein Kämpfer, der den Großteil seiner neun Leben verbraucht hat“, sagt Renate Bauer, Chefin des Linzer Tierheims, in das Pauli gebracht worden war. Ein Auto hatte ihn überrollt, mit letzter Kraft schleppte er sich in den Garten eines Tierfreundes in Engerwitzdorf. Nach der Überstellung in die Tierklinik wurde Paulis Becken stabilisiert, doch dann traten Komplikationen auf.