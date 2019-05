Erst ließ er seiner Frau Christa den Pokal für Platz drei in der Kategorie Regionenrocker halten, dann hielt er die Trophäe mit beiden Händen fest. Donnerstag, kurz nach 21 Uhr, war für Michael Bertlwieser bei der Verleihung des OÖ-Jungunterehmerpreis die Welt in Ordnung - zumindest kurz. „Der Preis ist eine Motivation, weiterzumachen“, sagte das Paar später. Hinter ihnen liegen intensive Wochen: Anfang April hatte es in ihrem Lokal „bertlwieser’s“ in Rohrbach einen Brand gegeben, der Schaden beläuft sich auf über eine Million Euro. Wie es nun weitergeht? „Wir erarbeiten gerade ein neues Konzept.“