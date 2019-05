Tschechien, Kanada & Finnland auf Viertelfinalkurs

Rekordweltmeister Kanada, Tschechien und Finnland haben bei der Eishockey-WM in der Slowakei mit ihrem jeweils dritten Sieg Kurs auf das Viertelfinale genommen. In der Gruppe A in Kosice besiegte Kanada Frankreich mit 5:2, Finnland setzte sich gegen Dänemark mit 3:1 durch. In der Österreich-Gruppe B in Bratislava gewann Tschechien das vielleicht vorentscheidende Duell mit Lettland 6:3.