Bisher unbekannte Region des Erdmantels entdeckt

Bei der Untersuchung von Vulkangestein der Bermudainseln hat ein internationales Forscherteam eine bis dato unbekannte Region des Erdmantels - also der Schale des Erdinneren - entdeckt. Die Region beginnt unter der äußersten Erdkruste und reicht bis zu 2900 Meter tief in Innere unseres Planeten, wie die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster am Mittwoch mitteilte.