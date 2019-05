NHL: Boston Bruins nach 2:1-Sieg vor Finaleinzug

Die Boston Bruins stehen vor dem Einzug in die Finalserie der National Hockey League (NHL). Mit einem 2:1-Sieg bei den Carolina Hurricanes stellte der sechsfache NHL-Champion (zuletzt 2011) am Dienstagabend (Ortszeit) in der „best of seven“-Serie bereits auf 3:0. Schon in der Nacht auf Freitag (ab 2 Uhr, MESZ) kann Boston mit einem weiteren Auswärtserfolg den Aufstieg fixieren.