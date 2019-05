Petacchi weist Doping-Anschuldigung zurück!

Mit den Österreichern Stefan Denifl und Georg Preidler und dem deutschen Ex-Profi Danilo Hondo haben bisher drei Athleten aus dem Radsport ihre Verwicklung in den während der Nordischen Ski-WM in Seefeld durch die Polizeiaktion „Operation Aderlass“ aufgeflogenen Skandal zugegeben. Auch die drei Österreicher Max Hauke, Dominik Baldauf und Johannes Dürr und andere Langläufer sind Kunden des Sportarztes gewesen, der in Deutschland nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt.