Zwei Einbrecher von Hausbesitzern überrascht

Schlecht ausgekundschaftet! Zwei Italiener sind Sonntagabend in Lienz in eine Garage eingebrochen, um von dort ins Wohnhaus zu gelangen. Erst als sie die Türe aufgemacht hatten bemerkten sie, dass die Besitzer daheim waren. Der 53-Jährige und sein Komplize (23) flohen Hals über Kopf ohne Beute. Die Flucht dauerte aber nicht lange: Die Italiener wurden schon kurz danach in der Nähe des Tatorts von der Polizei festgenommen. Sie gestanden und wurden auf freiem Fuß angezeigt.