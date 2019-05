Mercedes-Gala! Hamilton krallt sich die WM-Führung

Dank an das Team

Hamilton widmete seinen dritten Saisonsieg, den 76. insgesamt, auch seiner Crew: „Das liegt nur an diesem unglaublichen Team. Wir sind dabei, wie Geschichte geschrieben wird“, meinte der Engländer danach. Er hatte den Grundstein am Start gelegt. War er in Baku zuletzt laut Eigenaussage noch „zu nett“ gewesen, schnappte er sich dieses Mal Bottas bereits vor Kurve eins und setzte sich vom Finnen ab. „Hart, aber fair“, urteilte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Genauso wie man es unter Teamkollegen auch haben sollte.“