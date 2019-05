Kein Strom: Probelauf für landesweiten Blackout!

Das Szenario der Krisen-Übung „Helios“: Es gibt keinen Strom mehr in ganz Österreich, und auch die EU-Nachbarstaaten können uns nicht „aushelfen“, alle Leitungen stehen still - die fatale Folge: XXL-Blackout von Bregenz bis Neusiedl! „Ausgehend von dieser gesamtstaatlichen Katastrophenlage richten wir für die dreitägige Übung in Wien im Innenministerium einen Stab mit 100 krisenkompetenten Köpfen ein“, sagte Übungsleiter Robert Stocker zur „Krone“ - das Gesetz sieht vor, dass das Innenministerium als Koordinator in solch einer Situation agiert.