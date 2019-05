Wie leistbares Wohnen wieder gesichert werden kann

Mieten steigen doppelt so stark

Der Kern des Problems: Die Mieten im Gesamtdurchschnitt steigen bereits seit zehn Jahren doppelt so stark wie die Inflation und damit auch stärker als die Einkommen. Zuletzt 2018: Da lag die Jahresinflation durchschnittlich bei 2,0%, wie die Statistik Austria mitteilte. Die Mieten stiegen dagegen innerhalb des letzten Jahres fast doppelt so stark an - nämlich um 3,7%. Und das trotz der preisdämpfenden Leistungen der gemeinnützigen Bauträger.