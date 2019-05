1. europäischer Lander soll 2021 am Mond aufsetzen

„Mission to the Moon“

Abseits der neuen Vereinbarung arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure der ursprünglich mit starkem österreichischen Anteil gegründeten Firma seit 2008 an der Idee einer privaten Mission unter dem Titel „Mission to the Moon“. Deren Ziel ist es 2021 die Landeeinheit „ALINA“ mit zwei Mondfahrzeugen (Rovern) im Taurus-Littrow-Tal auf den Mond zu bringen. Diese Gegend war das Ziel der „Apollo 17“-Mission im Dezember 1972 und ist damit der bis dato letzte Platz, an dem Menschen den Erdtrabanten betreten haben.