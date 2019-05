Amerikas Football-Supertalent auf Party erschossen

So sinnlos, so traurig, so erschütternd - mit Jaylon McKenzie hat am Wochenende eines der allergrößten Talente im American Football sein noch gar so kurzes Leben ausgehaucht! Obwohl er gerade erst einmal 14 Jahre alt war, stand für Experten längst fest, dass es der junge US-Amerikaner weit bringen würde - erst im November war er von „Sports Illustrated“ als einer von sechs Teenagern präsentiert worden, die die Zukunft in ihrem Sport prägen sollten. Doch jetzt ist alles vorbei, bei einem Party-Besuch wurde McKenzie von einem Querschläger tödlich getroffen…