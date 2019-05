Skandal in HTL: Druck auf Bildungsdirektion erhöht

„Stellen wir klar, dass das so nicht geht“

Montag früh erhöhte indes die nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegründete Facebook-Initiative den Druck auf die Entscheidungsträger: „Es ist an der Zeit, richtig Dampf bei der Bildungsdirektion (vormals Stadtschulrat) sowie dem zuständigen Stadtrat Czernohorszky zu machen! Bitte alle mitmachen und per Mail UND am besten auch per Telefon den Rücktritt des Direktors fordern. Ruft wenn ihr wollt auch öfters an, sorgen wir für richtig Beschäftigung dort im Haus und stellen wir klar, dass das so nicht geht! Friedlicher Protest ist immer die wirkungsvollste Form“, forderten die Initiatoren die mittlerweile mehr als 14.500 Unterstützer zum Handeln auf.