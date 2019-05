FPÖ-Cowboy sattelt die Hunde

„Du bist mein bester Freund“

Dass der Golden Retriever gar kein Listenhund ist und die Stadt Vierbeiner nicht in Serie einschläfert, stört Mahdalik nicht. Am Ende sitzt er mit „Semmel“ vor einem Lagerfeuer und philosophiert über das Miteinander - zwischen Mensch und Hund freilich. „,Semmel‘, du bist keine Bestie, du bist mein bester Freund“, so der Freiheitliche. Hier traurige Musik, Tränendrüsen-Szene. Und weiter: „Ich werde dich vor der Stadtregierung beschützen. Niemand wird dich töten, nur weil du mich verteidigst.“