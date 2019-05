Florida: Lehrer dürfen im Unterricht Waffen tragen

In Florida werden Lehrer im Klassenzimmer künftig Schusswaffen bei sich tragen dürfen. Der heftig umstrittene Gesetzestext passierte am Mittwoch das Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates und wird nun vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnet. Mit der Maßnahme sollen Schulmassaker wie jenes in Parkland im Februar 2018 verhindert werden, bei dem ein früherer Schüler 17 Menschen erschossen hatte.