So stehen die EU-Wahl-Kandidaten zum Tierschutz

"Wenn ich in das Europäische Parlament gewählt werde, verspreche ich hiermit, dass ich mich für ein EU-weites Verbot von Wildtieren in Zirkussen einsetzen werde."

Ja: Alle außer Claudia Gamon (NEOS)

Keine Angabe: ÖVP



Wildtiere im Zirkus - in Österreich bereits seit 2005 verboten, in anderen EU-Ländern immer noch üblich. Dabei können Zirkusse mehrere der wichtigsten Anforderungen für Wildtiere in Bezug auf Sozialverhalten, Raumbedarf und Gesundheit nicht erfüllen. Die Tiere werden zu unnatürlichen Verhaltensweisen gezwungen, für die Dressurmethoden werden auch körperliche Strafen und Zwang eingesetzt. Zwar gibt es in insgesamt 24 EU-Mitgliedstaaten bereits Beschränkungen für die Verwendung von Wildtieren in Zirkussen, ein koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten wäre jedoch der finale Schritt,, um diese überholte Unterhaltungsform endgültig zu beenden.