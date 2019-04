Salzburg: McIlvane neuer Eisbullen-Cheftrainer!

McIlvane war in den vergangenen Jahren als Co-Trainer treuer Begleiter von Chefcoach Don Jackson. Zunächst in der Saison 2013/14 in Salzburg, zuletzt fünf Jahre beim EHC Red Bull München. Mit dem Schwesternclub feierte das Duo Jackson/McIlvane dreimal den deutschen Meistertitel und zog heuer ins Finale der Champions Hockey League (CHL) ein. Er arbeitete zudem als Teamchef-Assistent für das deutsche Nationalteam beim überraschenden Gewinn der Olympischen Silbermedaille 2018 in Pyeongchang.