SPÖ: „Sozialhilfe ist schlimmer als dargestellt“

Belakowitsch:„Wir haben mit einem sozialen Auge hingesehen“

Belakowitsch spricht von falschen Aussagen: „Es gibt ein Grundsatzgesetz - und die Länder haben hier die Möglichkeit, in den Ausführungsgesetzen natürlich Länderspezifika noch einzubauen.“ Die Bundesländer hätten so mehr Möglichkeiten, was auch die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner gefordert hätte. Nachteile gebe es allerdings für Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stünden. Auch die Mindestgrenze würde es bei der neuen Sozialhilfe noch geben - ändern würde sich lediglich, dass es nun eine Obergrenze gebe. „Wir haben hier aber wirklich mit einem sozialen Auge hingesehen“, so die FPÖ-Sozialsprecherin.