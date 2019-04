Wenn kleine Fehltritte große Folgen haben

Ex-Freundin gestalkt - 2400 Euro Strafe

2400 Euro Strafe gab es beim Disziplinargericht für jenen Polizisten, der von der Ex-Freundin wegen Stalkings angezeigt wurde. Obwohl die Frau keinen Kontakt wünschte, wurde der Beamte oft in der Dienstzeit vor dem Haus der Ex gesehen. Schuld an der Eskalation der Lage war wohl, dass es noch eine zweite Frau im Leben des Mannes gab und die Freundin eine schnelle Entscheidung wollte, für wen sich der Polizist entscheidet. Und dann hörte sie, wie der Mann vom WC aus mit der Lebensgefährtin heimlich telefonierte.