Brandneues Innenleben für Zukunftsmuseum

In dieses Projekt sind wir zu Weihnachten eingestiegen, es ist eine große Herausforderung, nicht nur zeitlich sondern auch von den Ressourcen her. Wir haben in dieser Phase zwei extra Leute dafür. Bis zum letzten Schrauben muss man so ein Projekt begleiten, in jeder Entwicklungsstufe muss man die Idee weiterdenken, damit am Schluss alles passt.