China legt Ring von Lego-Fälschern das Handwerk

Wichtiger Sieg für Lego im Krieg um die Kopien der gewinnträchtigen Bausteine: In China ist jetzt ein Fälscherring ausgehoben worden, der unter den ansonsten wachsamen Augen des Staates massenweise Lego-Plagiate produziert hatte. Die Polizei habe insgesamt Fälschungen im Wert von 200 Millionen Yuan (rund 26,6 Millionen Euro) beschlagnahmt, hieß es. Der Chef des Unternehmens und mehrere Mitarbeiter wurden festgenommen. Hintergrund der öffentlichkeitswirksamen Razzia bei den Lego-Fälschern, deren Produkte auch hierzulande als Billig-Alternative zu Lego bekannt sind: den Ruf von China und seinen Produktionsstandorten in Sachen Urheberrechtsverletzungen wieder in ein besseres Licht rücken.