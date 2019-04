Rote Gefahr bei Rapid: „Keiner wird zurückziehen!“

Seit sieben Spielen ist Rapid bereits ungeschlagen, fünf wurden gewonnen, erst am Dienstag mit 4:2 in Hartberg. Da reichte eine souveräne zweite Halbzeit, heute sollen 90 starke Minuten her. Im vierten Duell mit dem Aufsteiger allein im Frühjahr. „Sie hab ich zuletzt öfters gesehen als meine Kinder“, scherzt Rapids Trainer Didi Kühbauer. Der hofft, dass auch endlich wieder einmal die Null steht. „Aber solange wir immer mehr Tore schießen …“