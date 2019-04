Mattersburg und die Admira trennen sich mit 1:1

Der Admira-Keeper war auch nach einer per Kopf verlängerten Freistoßflanke von Andreas Kuen zur Stelle (41.). Den Start in Hälfte zwei verschliefen die Mattersburger ein wenig - und wurden durch Bakis prompt bestraft. Der Deutsch-Türke traf nach einem Doppelpass mit Stephan Zwierschitz (50.). Die Admira gestaltete das Spiel danach etwas ausgeglichener, klare Torchancen waren auf beiden Seiten aber Mangelware. Es blieb beim dritten Remis im vierten Saisonduell. Am Dienstag hatten die Mattersburger in der Südstadt noch mit 2:0 gewonnen. Zu Hause sind sie bereits sieben Liga-Partien unbesiegt. Beide Teams haben von ihren zehn Bundesliga-Spielen im Jahr 2019 jeweils nur zwei verloren.