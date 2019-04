Mit Fahrrad-Rikschas ins Leben

„Ob Fahrten zur Apotheke, kleinere Einkäufe, Eis essen oder einfach nur Abwechslung vom Alltag - es gibt viele Gründe, warum unsere Bewohner eine Ausfahrt mit der Rikscha unternehmen“, so Susanne Ursli, Leiterin des Pflegewohnhauses Casa Kagran. Durch die von geschulten Freiwilligen und Zivildienern gelenkten Fahrrad-Taxis - eines davon ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet - können ältere, nicht mehr so mobile Menschen, kleine Ausflüge im Bezirk unternehmen. Und dadurch wieder mehr am sozialen Leben teilnehmen.