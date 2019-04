Pöltl gleicht mit San Antonio in NBA-Play-offs aus

Die San Antonio Spurs haben ihre Chancen auf den Aufstieg in die zweite Runde der NBA-Play-offs gewahrt. Mit einem 120:103 gegen die Denver Nuggets stellten sie am Donnerstag (Ortszeit) im „Best of seven“ auf 3:3. Jakob Pöltl steuerte acht Punkte, neun Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf in 28:24 Minuten auf dem Parkett bei. Das entscheidende Spiel steigt am Samstag in Colorado.