„Dallas“-Bösewicht Ken Kercheval ist tot

Trotz Krebserkrankung Rauchen nie aufgegeben

Kercheval war starker Raucher. In den 1990er-Jahren erkrankte er an Lungenkrebs und musste sich einer Operation unterziehen. Die Krebserkrankung galt lange als überstanden. Er engagierte sich in der Krebs-Früherkennung - das Rauchen gab er aber nie auf. Am Mittwoch bestätigten schließlich ein Sprecher des Bestattungsinstituts Frist Funeral Home in seiner Heimatstadt Clinton im US-Bundesstaat Indiana und sein Agent Jeff Fisher seinen Tod gegenüber dem „The Hollywood Reporter“. Ken Kercheval war dreimal verheiratet und hatte fünf Kinder.