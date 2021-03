Mühlviertlerin starb bei Urlaubsfahrt in Italien

Zwei Frauen tot

Die italienische Fahrerin des Autos und die Mühlviertlerin waren sofort tot. Der Oberösterreicher am Steuer des Wohnmobils wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus „Cattinara“ in Triest geflogen und soll außer Lebensgefahr sein. Der verletzte Italiener und der slowenische Lkw-Fahrer seien in kritischem Zustand ins Krankenhaus von Udine eingeliefert worden.