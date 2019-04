Die Wut im Bauch als letzte Capitals-Hoffnung

Bitteres Ende zur Geisterstunde in Klagenfurt (Spielbeginn 20.20 Uhr) oder das ultimative Finale am Samstag in Wien? Die Eishockey-Cracks der Vienna Capitals haben es heute selbst in der Hand! 2:3 liegen die Wiener in der Best-of-7-Serie nach zwei von den Referees maßgeblich beeinflussten Pleiten zurück - während ganz Klagenfurt bereits auf den 31. Titel für den Rekordmeister eingestellt ist.