Vater und Sohn bei Rettungsaktion ertrunken

Beim Versuch, einen in Not geratenen Touristen aus dem Meer zu retten, sind in Australien ein Vater und sein Sohn ertrunken. Die beiden Rettungsschwimmer kenterten in der Nähe der berühmten Zwölf Apostel, zwölf Kalksteinfelsen vor der Küste des Bundesstaats Victoria, mit ihrem Boot, wie die Polizei am Montag mitteilte.