Deutsche Schule in Istanbul sagt Karfreitag ab

In den meisten Deutschen Schulen im Ausland begannen die Osterferien bereits am Karfreitag. Doch die Deutsche Schule Istanbul habe heuer mit dieser Tradition gebrochen, berichtet „Bild“. Eine Sprecherin der Bildungseinrichtung bestätigte der deutschen Zeitung die Streichung des Feiertags: „Ja, es fand Unterricht an Karfreitag statt. Das Auswärtige Amt hat uns vorgegeben, dass pro Schuljahr 180 Tage Unterricht stattfinden. Es liegt im Ermessen unserer Schule, welche Tage wir dafür aussuchen. Ostermontag ist beispielsweise unterrichtsfrei, da fangen ohnehin die Ferien an.“